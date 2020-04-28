خضروات تحميك من العطش في رمضان

نتيجة للشعور بالعطش في شهر رمضان، وبسبب نقص السوائل في الجسم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ينصح خبراء التغذية بمجموعة من الخضراوات الطازجة.

وأفادت بوابة "الأخبار"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هذه الخضروات هي الخس والخيار والفجل.

أولا: الخس

يعد الخس من الخضروات التي تحتوي على نسبة مياه عالية، وعدد سعراته الحرارية قليلة، في وقت يمكن الاستعانة به في وجبة السحور أيضا.

ثانيا: الفجل

يحتوي الفجل علي 94 %من الماء والسوائل، وفيه مضادات للأكسدة أيضا، بالرغم من تصنيف البعض له على أنه من الخضروات الجافة.

ثالثا: الخيار

يعتبر الخيار من أكثر الخضروات التي تحتوي على نسبة مياه كبيرة، لذلك ينصح به في وجبة السحور، وكذلك يمكن الاستفادة منه في عمل سلطة الجبن بالخيار والطماطم.