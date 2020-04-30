أطفال الصين يبتكرون قبعات خاصة للتباعد الاجتماعي في المدارس... صور وفيديو

بعد إعلان الصين تخفيف إجراءات الحجر الصحي، مع التأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ابتكر طلاب المدارس طريقة فريدة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي.

وصنع الأطفال الصينيون قبعات فريدة من نوعها وزودوها بأجنحة جانبية لتضمن لهم عدم اقتراب زملائهم اثناء جلوسهم في مقاعدهم.

وتظهر على رؤوس الأطفال أشكال فريدة من القبعات، والتي تبدو وكأنها صنعت منزليا، لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو صور من داخل إحدى المدارس الصينية في مدينة هانغزو التابعة لمقاطعة زيجيانغ شرقي الصين، ويظهر فيه الطلاب يرددون الكلمات خلف أساتذتهم واضعين قبعات التباعد الاجتماعي لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.