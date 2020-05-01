"الصحة المصرية" توضح كيفية حماية مرضى الضغط والسكر في ظل تفشي "كورونا"

وقالت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إنه يتوجب على مرضى الضغط والسكري التقليل من تناول الملح الموجود في الأطعمة، والمخللات، واللحوم المصنعة، والمعلبات.

كيف يعتني مرضى الضغط والسكر بصحتهم ضد ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)؟ #فيروس_كورونا pic.twitter.com/UUeAWJC190 — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) April 30, 2020

وأضافت أنه "يجب شرب الكثير من الماء، وتناول الكثير من الخضروات والفواكه".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، في أحدث حصيلة للوباء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه جرى تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 21 حالة جديدة.