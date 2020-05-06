أزمة تهدد بإلغاء الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة بريطانية، مساء اليوم الأربعاء، عن أزمة جديدة ربما تهدد بإلغاء الدوري الإنجليزي.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، أن ريشارد بيفان، المدير العام لرابطة مديري الدوري الإنجليزي الممتاز، أن عدم موافقة الأندية على إكمال الموسم في ملاعب محايدة سيؤدي إلى إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح بيفان للصحيفة البريطانية بأنه بالفعل يمكن إلغاء الدوري الإنجليزي، في حال عدم الموافقة على اللعب في ملاعب محايدة، وذلك في وقت ترغب كثير من الأندية اللعب على أرضها.

وأشار المدير العام لرابطة مديري الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى أن بعض الأندية التي تقبع في ذيل القائمة تريد اللعب على أرضها، ولكن الوقت ليس في صالح الجميع، ومن الممكن إلغاء الدوري بالفعل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر أن يتم لعب جميع المباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي خلف أبواب مغلقة، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي تسري فيه مخاوف من أن يتجمع المشجعون في خارج استاد إذا لعبت الفرق في ملاعبها الخاصة.

وأفادت الصحيفة بأن بيفان قد أكد أن اختيار الملاعب سيتم بدقة شديدة، وأن تكون ملاعب محايدة ودون جمهور، وبعيدة عن الجمهور فعليا.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين في البلاد قد أعلنت، في وقت سابق، أن أهم معايير عودة الدوري الاجليزي الممتاز، هي ضمان الحماية الصحية لجميع اللاعبين والطاقم التدريبي، بما في ذلك استخدام الأقنعة الطبية.