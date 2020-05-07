بينها التوابل... مشروبات وأطعمة تسبب العطش

عدد موقع "صحتي"، 6 أطعمة ومشروبات تسبب العطش، يمكن للصائم أن يتجنبها من أجل تجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء فترة الصيام.
الكافيين: تسبب المشروبات التي تحتوي على الكافيين زيادة إدرار البول الأمر الذي يُقلل من نسبة الماء في الجسم وبالتالي الشعور بالعطش.
الملح: الملح يزيد الشعوربالعطش بشكل كبير نتيجة ارتفاع تركيزه، وخاصة أن الكثير من الأطعمة تحتاج إلى ملح مثل المخللات والزيتون وغيرها وهذا يسبب الشعور بالعطش خلال النهار.
السكر: يعمل السكر والحلويات أيضا على زيادة الشعور بالعطش، خصوصا إذا تناولها الشخص على وجبة السحور، تتسبب في تقليل نسبة الماء في الجسم.
التوابل والبهارات: ينصح بالتقليل من استخدام التوابل والبهارات في الأطعمة التي نتناولها خصوصا على وجبة السحور، لأنها تزيد من امتصاص الجسم.
المشروبات الغازية: وهي تسبب انتفاخا في البطن وتكون الغازات فيه، وفيها سكريات، وبشكل عام تسبب العطش.
يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى الشعور بالعطش.
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