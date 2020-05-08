ريال مدريد يحدد الموعد النهائي للعودة إلى التدريبات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميا، عن موعد عودة لاعبيه للتدريبات، عقب توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء اليوم الجمعة، أنه سيشارك في المران كل اللاعبين الذين تجاوزوا اختبارات فيروس كورونا، وذلك في المران الذي سيجرى الاثنين المقبل.

وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن لاعبي ريال مدريد سيشاركون في أول تدريب بعد استئناف النشاط الرياضي الذي توقف بسبب أزمة كورونا، يوم الاثنين المقبل، الساعة العاشرة صباحا.

وتتكون تدريبات النادي الملكي من مجموعات صغيرة، كل واحدة منها تتشكل من 6 أفراد، مع الحفاظ على مسافة الأمان المطلوبة بين اللاعبين تخوفا من تفشي فيروس كورونا، منوها إلى أنه سيلزم اللاعبين القدوم إلى التدريبات وهم مرتدون ملابس التدريب والكمامة والقفاز في اليدين، على ألا تقام جلسات العلاج الطبيعي إلا في حالات الطوارئ فقط.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 270 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.