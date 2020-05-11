منها "البرنس والاختيار"... أبرز مسلسلات رمضان التي تصدرت قائمة تريند تويتر

كشف موقع تويتر، يوم الأحد عن قائمة أبرز المسلسلات المصرية التي تداولها رواد منصة التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الأول والثاني من رمضان.

وبحسب تويتر، اعتلت 4 مسلسلات قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية، وهي "البرنس، خيانة عهد، الاختيار، وأم هارون"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".



فيما احتل الفنان المصري آسر ياسين، المركز الأول في قائمة تضم 10 مشاهير صنفوا الأكثر نشاطا على تويتر.

بينما بينما جاءت في المركز الثاني سيرين عبد النور وحلت ثالثا نادين نجيم، ورابعا هيا عبد السلام.

وفي المركز الخامس جاءت صبا مبارك، وتلتها الفنانة مي كساب، فيما حل سابعا مي عمر وفي المرتبة الثامنة أحمد فهمي.

أما حنان مطاوع فحلت في المرز التاسع وأخيرا المركز العاشر وجاءت فيه الفنانة الكبيرة يسرا، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

كان تقرير خدمة "غوغل تريند" الذي صدر يوم 3 مايو/أيار، بيّن أن مسلسلات "الاختيار" من بطولة الفنان أمير كرارة و"البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان و"النهاية" من بطولة الفنان يوسف الشريف الأكثر مشاهدة خلال الشهر الكريم حتى الآن.

وحصل مسلسل "الاختيار" الذي يحكي قصة الشهيد البطل أحمد المنسي على المركز الأول، وتلاه مسلسل الفنان محمد رمضان "البرنس"، واحتل مسلسل "النهاية" الذي يعد أول مسلسل خيال علمي فى العالم العربي وتدور أحداثه فى العام 2120 على المركز الثالث.