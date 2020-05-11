الأكبر من نوعه في العالم... بيع تسجيلات أكثر من 73 مليون شخص لمجهولين

كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل ما وصفته بفضيحة الاختراق الأكبر من نوعها في العالم، والتي من خلالها بيع تسجيلات أكثر من 73 مليون شخص لمجهولين.

وقال موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إن مجموعة القراصنة "شايني هنترز" قرروا بيع حوالي 73.2 مليون تسجيلا لمستخدمين، مدعومة بمعلومات شخصية وحساسة عن أصحاب التسجيلات.

وأوضح التقرير أن الهاكرز قاموا ببيع تلك البيانات السرية عبر "دارك ويب" (نطاقات إنترنت تستخدم للأنشطة غير الشرعية).

وأشار التقرير إلى أن 30 مليونا من تلك التسجيلات، كانت موجودة على تطبيق "زوسك" للمواعدة، فيما كانت 15 مليونا أخرى في خدمة الدردشة "شات بوكس"، ومليون تسجيل لمستخدمي صحيفة "ستار تريبيون"، و8 مليون تسجيل في مواقع الأزياء والأثاث الكورية الجنوبية.

وحذرت مؤسسات أمن سيبرانية أن تلك هي عملية الاختراق الأوسع في العالم، وقد تؤدي إلى انهيار مؤسسات إلكترونية كبرى.

كما أدعت مجموعة الهاكرز نفسها أنها تمتلك 500 غيغابايت من مستودعات بيانات "جيت هب" الخاصة بشركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بالإضافة إلى بيانات أخرى لمتجر "توكوبيديا" الإندونيسي عبر الإنترنت.