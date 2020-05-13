بيومي فؤاد يكشف سبب تغيير مسلسل "رجالة البيت" بالكامل

أدلى الفنان المصري، بيومي فؤاد، بحديث صحفي تحدث فيه عن أدواره في مسلسلات رمضان، ومن أبرزها المسلسل الكوميدي "رجالة البيت".

وأوضح فؤاد "أنه كان هناك مشاهد خارجية لم تتم، ما تسبب في تحويل المسلسل إلى ما يشبه السيت كوم، وكان دائما التساؤل لديهم هو "هنصور فين؟".

واعترف بيومي فؤاد لموقع "العربية"، بأن مسلسل رجالة البيت لم يكن على قدر توقعات الجمهور، معتبرا أن أزمة فيروس كورونا تسببت في تغيير المسلسل بشكل كامل.

وأمام ذلك كان عليهم الاختيار بين الاستمرار أو إيقاف التصوير، وكان لديهم اقتراح بأن يكون المسلسل 15 حلقة فقط، ولكن في النهاية لأسباب إنتاجية كان عليهم الاستمرار، خاصة وأن العمل كان قد تم تسويقه وبيعه.

وكشف فؤاد أن المسلسل تحول لاسكتشات ولا يوجد خط درامي تسير الأحداث وفقا له، وأصبحت كل المشاهد في المنزل، كما أنه كانت هناك مشكلة في السيناريو يحاولون حلها، والممثلون كانوا متخوفين من مرض كورونا.

وأقر بيومي فؤاد قائلا: "المسلسل غير مرضي أنا بعذر الناس.. لكل جواد كبوة.. إحنا آسفين مش هنلف وندور.. كنا سخفا ودمنا تقيل.. بس والله العظيم كل حاجة اتغيرت وكان في مشاكل ورعب كتير".