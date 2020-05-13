"فيسبوك" تدفع 52 مليون دولار لمراقبي المحتوى كتعويض

وافقت شركة "فيسبوك" على تقديم تعويضات للعاملين على مراجعة المحتويات والمنشورات التي يتم عرضها على منصة التواصل الاجتماعي، ووصلت قيمة التعويضات إلى 52 مليون دولار.

تعويضات الشركة الأمريكية ستتضمن حصول هؤلاء على علاج طبي وتعويضات تقدر بـ50 ألف دولار، بحسب التسوية الأولية التي أقرتها محكمة كاليفورنيا العليا.

يذكر بأن عددا من العاملين في الشركة كانوا قد تقدموا بدعوة جماعية في 2018 اتهموا الشركة بعدم تأمين أي نوع من الحماية النفسية والآثار النفسية التي يمكن أن تنتج عن التعرض بشكل متكرر لمنشورات تضم إما مقاطع أو صورا لاعتداءات جنسية على أطفال، أو قطع رؤوس، ومنشورات عنيفة ومضطربة أخرى، بحسب ما نشر موقع "تايم".

هذا وسيحصل المشرفون على مراجعة المحتويات المنشورة على 1000 دولار إذا تم تشخيص إصابة أحدهم نتيجة للمنشورات التي تم عرضها عليهم.

يذكر بأن موقع "فيرج" كان قد نشر تقريرا في عام 2019، كشف فيه عن عدم رضى العاملين في مراجعة المحتوى المزعج في "فيسبوك" عن طبيعة عملهم مقارنة برواتبهم التي لا تتجاوز 29 ألف دولار سنويا، لدى بعضهم ومن دون أي دعم للصحة النفسية لهم.

من جانبها أعلنت شركة "فيسبوك" عن امتنانها للأشخاص العاملين لديها أو المتعاقدين معها، وأكدت على سعيها لتوفير بيئة آمنة للجميع، وأنها ملتزمة بتقديم كل الدعم الذي يحتاجونه.