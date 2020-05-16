مفاجأة يكشفها التقرير الطبي لمشاجرة أحمد فلوكس مع فرد أمن

كشف تقرير طبي ابتدائي نشره الفنان أحمد فلوكس عن ما وقع له خلال مشاجرته مع فرد أمن في مدينة الشيخ زايد المصرية.

وأفاد التقرير الطبي، الذي نشره فلوكس عبر إنستغرام، بتعرض الفنان لعدة كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسده.

View this post on Instagram التقرير الطبي A post shared by hulk group (@ahmedfalawks_official) on May 16, 2020 at 1:41am PDT

وفوض الفنان أحمد فلوكس، المحامي علاء عابد، بتمثيله قانونيًا في قضية المشاجرة التي نشبت بينه وبين أفراد أمن أحد الكمبوندات السكنية في مدينة الشيخ زايد، والتي تم تسريب أحد فيديوهاتها على السوشيال ميديا أمس الجمعة 15 مايو/أيار، حسبما ذكرت صحيفة "صدى البلد".

وأوضح المحامي، أن موكله تعرض للضرب وإتلاف سيارته من قبل أفراد الأمن، أثناء دخوله الكمبوند، فضلا عن التشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا مدير نيابة الشيخ زايد، ثان، بتفريغ كاميرات المراقبة في محل الواقعة، ولمدة 6 أشهر سابقة.

وعرض الفيديو المتداول على الإدارات الفنية المختصة بوزارة الداخلية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، لاثبات صحته من عدمه.

يذكر أن أحمد فلوكس، قال إن الفيديو المنتشر له وهو يعتدي على فرد أمن، تم تسريبه قبل تحريرهم محضرًا، مشيرًا إلى أن المحضر تم تحريره بعد واقعة أخرى لم يتحدثوا عنها ولم ينشروا الفيديو الخاص بها.