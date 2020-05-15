بعد مقطع أثار جدلا... أحمد فلوكس يوضح حقيقة اعتدائه على حارس أمن

أوضح الممثل المصري أحمد فلوكس، اليوم الجمعة، حقيقة اعتدائه على حارس أمن في أحد المنتجعات السكنية بمنطقة الشيخ زايد في القاهرة، وذلك بعد تداول مقطع مصور يجمعهما التقطته كاميرات المراقبة.

وأكد فلوكس أن المقطع تم تسريبه من شركة الأمن واجتزأ الواقعة ولم يوضح الاعتداء على سيارته بالشوم، ومنعه من دخول المنتجع.

وأشار إلى أنه اتصل بشرطة النجدة عبر الهاتف، وأبلغ عن سيدة تقيم بنفس المنتجع، دون أن يوضح علاقتها بالواقعة.

وقال أحمد فلوكس إنه سيكشف عن الأمر في وقت لاحق، متوعدا من شارك الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه تجاوز في حقه، بحسب رأيه.

وأضاف أنه يتواجد في قسم شرطة الشيخ زايد، لإتمام الإجراءات القانونية في بلاغه عن الواقعة.

يشار إلى أن أحمد فلوكس شارك في بطولة الفيلم الحربي "الممر"، المستوحى عن أحداث حقيقية بعد هزيمة 5 يونيو/ حزيران 1967، وهو من بطولة أحمد عز ومحمد فراج ومن إخراج شريف عرفة.