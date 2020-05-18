الفنان اللبناني زين العمر ينشر رسالة مكتوبة بخط يد الرئيس عون... صورة

تلقى الفنان اللبناني، زين العمر، رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون أثناء زيارته له في قصر بعبدا.

ونشر زين العمر الرسالة، التي كتبها الرئيس بخط يده، على حسابه على تويتر، والتي قال عون فيها: "بالمحبة نكسر حواجز البغض وبالإيمان ننقل الجبال وعلى رجاء القيامة نرقد تحت التراب فلن نيأس ونحن أحياء".

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، ضرورة إعادة النظر بالترتيبات والتدابير المتخذة وتشديد إجراءات الوقاية والحماية من وباء فيروس كورونا المستجد في لبنان.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء الذي أشار إلى أن عدد​ الإصابات​ ارتفع بشكل مؤسف خلال الأيام القليلة الماضية، متمنياً على المواطنين الذين يتابعون ​الحجر المنزلي​ الالتزام بما هو مطلوب منهم تفاديا لاتخاذ إجراءات قانونية.

ووجه الرئيس عون تحية إلى الممرضات والممرضين في يومهم العالمي، وقال بهذه المناسبة: "تحية إلى ملائكة الرحمة الذين نذكرهم كل يوم ونحيي جهودهم ووفاءهم لرسالتهم الإنسانية، لقد عشنا معهم ولا نزال كفاحهم من أجل الاهتمام بمرضى الكورونا على رغم المخاطر التي تتهددهم"​​​​​​​.