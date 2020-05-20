الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس في أول يوم العيد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس في يوم الأحد المقبل، أول أيام عيد الفطر.

وتوقعت الأرصاد المصرية أن يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على أنحاء القاهرة الكبرى، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

كما توقع خبراء الأرصاد ظهور شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد المصرية أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفي شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس حارا نهارا لطيفا ليلا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.