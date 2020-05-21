"سامسونغ" تطرح ابتكارا جديدا لتحفيز إنتاج فيتامين "د"… فيديو

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية النقاب عن نافذة ذكية جديدة تصدر ضوءًا طبيعيًا كامل النطاق طوال اليوم لمحاكاة ضوء الشمس الحقيقي.

النافذة التي تسمى "SunnyFive" مخصصة للأشخاص الذين يعيشون في أماكن منخفضة الإضاءة أو يعانون من اضطراب عاطفي موسمي، وفقًا لتقرير لموقع The Verge الأمريكي.

وعلى عكس مصابيح العلاج بالضوء الأخرى، سيتيح الابتكار الجديد للمستخدمين برمجة "سيناريوهات ضوء الشمس" الخاصة بهم من خلال تطبيق مصاحب، مما يساعدهم في ضبط إعداداتهم الخاصة لدرجة حرارة اللون والسطوع وزاوية الضوء.

إنتاج فيتامين "د"

يمكن لـ SunnyFive أيضًا تغيير زاوية وكثافة الضوء تلقائيًا طوال اليوم لمحاكاة حركة الشمس. كما يمكن ضبط النافذة كساعة منبه، لينتج ضوءًا مشرقًا صباحًا لدفع مستخدميها بلطف إلى الاستيقاظ حتى في أكثر أيام الشتاء القاتمة.

وفقًا لشركة سامسونغ، سيساعد الضوء على تحفيز إنتاج فيتامين "د" على غرار ما يفعله ضوء الشمس، ولكن دون القلق الإضافي المتمثل في "شيخوخة الجلد أو حروق الشمس".

من غير الواضح ما هي خطط سامسونغ، للابتكار الجديد، إذ لم تعلن الشركة عن تاريخ إصدار أو سعر المنتج، لكنه تم الكشف عنه كجزء من مجموعة جديدة من مشاريع حاضنة الشركات الناشئة 2012 "سي لاب" التابعة لسامسونغ.

يقول إينك هاهن من سامسونغ في بيان "توضح هذه النتائج التزام الشركة بالاستثمار في الابتكار الذي يحركه الموظف وتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في كوريا الجنوبية".

ويضيف: "من الآن فصاعدًا، سنستمر في العمل لإطلاق العنان لإمكانات موظفي سامسونغ للابتكار الإبداعي مع تشجيع روح ريادة الأعمال".