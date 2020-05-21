بـ100 يورو... سيدة إيطالية تفوز بلوحة للرسام الشهير بيكاسو

فازت سيدة إيطالية بلوحة للفنان الشهير بابلو بيكاسو، يصل ثمنها لمليون دولار، بعد ان اشترت تذكرة يانصيب بمبلغ 100 يورو.

تمكنت كلوديا بورغوغنو من الفوز بلوحة للفنان الشهير يعود تاريخها لعام 1921.

السيدة الإيطالية تمكنت من الفوز باللوحة بعد مشاركتها في سحب خيري أجرته منظمة "مساعدة الآخرين" غير الحكومية من أجل جمع الأموال للمنظمات الخيرية.

A good initiative.



Italian woman wins Picasso worth more than $1 million in fundraising raffle. https://t.co/8TgoioJ9cO via @CNNStyle — PJJ (@Studiopjj) May 20, 2020

حيث قامت بشراء بطاقة يانصيب للمشاركة بالسحب بسعر 100 يورو، بعد أن عرضت المنظمة أكثر من 51 ألف بطاقة للراغبين.

يشار إلى أنه بفضل هذا السحب، تمكنت المنظمة غير الحكومية من جمع أكثر من خمسة ملايين يورو لصالح منظمة "كير"، التي تساعد الدول الأفريقية على تزويدهم بالمياه والتعليم.

وكانت المنظمة قد أجرت آخر سحب لها في عام 2013، لإحدى لوحات الرسام الشهير، التي كانت من نصيب شاب أمريكي بلغ من العمر 24 عاما وفاز بلوحة يعود تاريخها لعام 1914.