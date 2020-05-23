5 حيل "فعالة" للتغلب على زيادة الملح في الطعام

يعتقد البعض أنه في حال الإفراط في وضع الملح إلى الطعام فليس هناك عودة إلى الوراء، لكن هذا الاعتقاد خاطئ.

في الواقع، يمكن إنقاذ العديد من الأطعمة المُملحة بشكل مفرط، وإليك 5 حيل للتغلب على هذه المشكلة من خبراء في مجال التغذية، بحسب مجلة Food & Wine الأمريكية.

اللحوم

يقول ريمون سوذرن، الطاهي بمطعم "The Mansion Restaurant" بجزيرة أوركاس الأمريكية: إذا أفرطت في وضع الملح إلى شريحة لحم أو دجاج يمكن سحبها مرة أخرى من الحرارة وإعطائها حماما مائيا لتنظيف الملح،؛ قم بغسل اللحم بالماء الساخن، ثم أعد شوائه سريعًا".

لكن إذا فشلت مهمة الإنقاذ عن طريق الشطف بالماء، فما يزال بإمكانك انقاذ اللحم عن طريق تقطيعه ووضعه في سلطة قوية، كما يقترح جيم بوث، رئيس الطهاة في مطعم ArtBar بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

ويضيف بوث يمكن لاستخدام الهندباء أو الكرنب أن يساعد سلطتك في إنقاذ اللحم، بينما إضافة الجبن الطري مثل الموزاريلا إلى المزيج سيوازن السلطة.

الخضروات

إذا وجدت أنك قد أفرطت في وضع الملح إلى أي نوع من الخضار سواء قمت بيقليه بالزبدة أو الزيت، فيمكن إنقاذه عن طريق هرسه.

يقول مايك فريدمان، رئيس الطهاة في مطعم The Red Hen في واشنطن العاصمة: "يمكن إعادة إحياء الخضار عن طريق الهريس، إذ يمكنك طهيه في المعكرونة أو أي شيء آخر".

الشوربة

لا يوجد شيء يدمر الحساء مثل زيادة الملح فيه، لكن هناك حل سهل للتخلص من هذه المشكلة؛ قم بتقطيع حبات البطاطس لمكعبات، ثم ضعها في القدر، وكما يوضح جيم بوث، تمتص البطاطس، بعض الملح في المرق.

يضيف بوث: "ما عليك سوى إزالة البطاطس بمجرد طهيها، وإذا كنت تنوي إضافة بعض الخضار إلى عشاءك بالفعل، فتناول بعض الفاصوليا المطبوخة، وقم بهرسها في الحساء".

المعكرونة

من المعروف أنه يجب إضافة الملح إلى ماء طبخ المعكرونة، لكن الكثير من السائل المالح يمكن أن يدمر الطبق - حتى بعد تجفيف المعكرونة.

لذلك، إذا كنت تخشى أنك قد أفرطت في وضع الملح إلى مياه المعكرونة، فقم بتصريف الماء، ثم اشطفه تحت ماء بارد، ما سيُوقف طبخه ويزيل الملح الزائد، كما يقول لورينزو بوني، الطاهي بشركة "باريلا" الإيطالية للمواد الغذائية.

يوصي بوني بأنه في حال ما تم إضافة المعكرونة إلى الصلصة، يمكن تخفيف ملوحتها بإضافة بعض الطماطم الطازجة أو المعلبة أو معجون الطماطم أو الريحان الطازج أو الفلفل أو الفطر، اعتمادًا على أكثر ما يكمل طبق المعكرونة.

المأكولات بحرية

بمجرد أن تقوم بتمليح السمك، سواء كان سمك فيليه أو سلمون أو غيره يجب طهيه على الفور، وإذا لم يكن الأمر كذلك "سيفقد السمك الكثير من رطوبته مما يجعله جافا وغير جيد، ما يعني، بحسب جيم بوث، أنه إذا أفرطت في وضع الملح إلى الأسماك فعليك العمل على إصلاحه في أسرع وقت ممكن.

يقول بوث إن طهي السمك مثل السلمون، في مرق لذيذ هو طريقة بسيطة للغاية لانقاذه من زيادة الملح، ولكن إذا قمت بالفعل بطهي السمك أو شويه أو قليه بطريقة أخرى، فسيتعين عليك إعادة استخدامه مع مكونات أخرى تساعد على امتصاص أو تقليل ملوحته.