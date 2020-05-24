إمام مسجد يهرب من الشرطة مسرعا بعد مخالفته للحظر... فيديو

التجمعات وتبادل الزيارات، والذهاب للمتنزهات كلها فقدت هذا العام، وربما يفتقد البعض الشعور بالعيد أيضا، لمنع إقامة صلاة العيد في معظم دول العالم، بسبب تفشي وباء كورونا.

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق هروب إمام مسجد بعد مداهمة الشرطة لمسجد كان يؤم به المصلين في صلاة العيد، في مخالفة لقرار حظر التجمعات.

ويظهر مقطع الفيديو والذي صور في مدينة نبروه التابعة لمحافظة المنصورة المصرية، إمام المسجد وهو يرتدي العباءة والعمامة ويجري بشكل سريع هربا هو والمصلون فور وصول الشرطة.

هروب إمام مسجد بعد أن رصدته الشرطة المصرية وهو يؤم المصلين في صلاة العيد

pic.twitter.com/2O2PwEvXNa — GDOSE (@GoldenDose) May 24, 2020

يشار إلى أن وزارة الأوقاف المصرية، قررت إغلاق ساحات كانت مخصصة سابقا لأداء صلاة العيد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص بعض المساجد الكبرى للتكبير وصلاة العاملين فيها فقط.

أوقاف أونلاين: بشرى في ليلة العيد: إقامة صلاة الجمعة ٦ شوال بمسجد السيدة نفيسة والجمعة ١٣ شوال بالجامع الأزهر بعدد م https://t.co/d1zCUKn8UJ — وزارة الأوقاف (@AwkafOnline) May 23, 2020

ويفتقد المسلمون في جميع الدول التي حل فيها "كورونا" للشعائر الخاصة بعيد الفطر، ورغم تشابهها إلا أن بعض المجتمعات لها خصوصياتها وعاداتها، التي سيرغم الجميع على عدم إقامتها بعد تشديد إجراءات الحظر في معظم الدول الإسلامية خلال أسبوع العيد على وجه الخصوص، فيما يعيش العالم ذات الإجراءات الاحترازية والحجر الكلي والجزئي.