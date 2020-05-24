مغامرة وخيمة النتائج... عارضة تُحرم الجلوس 6 أشهر بعد عملية تجميل فاشلة

حرمت عارضة الإنستغرام الهندية شيلبا سيثي من الجلوس لمدة 6 أشهربسبب عملية تجميل فاشلة أجرتها كمحاولة منها لتغيير منحنيات جسدها.

ونشر موقع "ديلي ميل" أن عمليات تصحيح العملية الفاشلة التي أجرتها العارضة الهندية التي تبلغ من العمر 25 عاما تكلف 60 ألف دولار أمريكي.

ولدى شيثي حوالي 1.2 مليون متابع على إنستغرام، حيث تنشر صورًا لها وهي ترتدي ملابس داخلية لتبرز تفاصيل جسدها، وأنفقت 8 آلاف جنيه إسترليني على عملية رفع مؤخرتها ولكن خطأ حدث في الجراحة وأصبحت بحاجة إلى ثلاث عمليات جراحية أخرى بتكلفة 50 ألف جنيه إسترليني.وحرمتها العملية الفاشلة من الجلوس لمدة 6 أشهر.

سمعت العارضة الهندية، لأول مرة عن ما يسمى بـ "شد المؤخرة البرازيلي"، حيث يتم نقل الدهون من الخصر إلى الأرداف لتعزيز الحجم والاستدارة عندما كانت تبلغ من العمر 20 عامًا. ووفرت ما يصل إلى 10000 دولار (8200 جنيه إسترليني) المطلوبة لإجراء الإجراء العملية في ميامي.

View this post on Instagram Did i give you blue ball$?? A post shared by Shilpa Sethi (@ms.sethii) on May 3, 2020 at 4:06pm PDT

وقالت: "الأمور سارت بشكل خاطئ وبسرعة". وأضافت: "اخترت طبيبي بناءً على ما اكتشفت لاحقًا أنه مراجعات مزيفة". "كانت هذه الجراحة الأولى فاشلة ، وكان لدي مضاعفات مباشرة بعد الإجراء".

وتابعت: 'كنت أشعر بضيق في التنفس، وشعرت بألم حاد في ساقي، وأوضحت أنها اكتشفت ثقافة الخداع في تجارة الجراحة التجميلية.