أطعمة يجب تجنبها للحصول على نوم أفضل والتخلص من الأرق

يعتبر النوم سلعة نادرة في الوقت الحاضر، إذ تعاني أعداد متزايدة من البشر من حالات اضطراب النوم التى يجد فيها المرء صعوبة في النوم أو نوم متقطع غير متواصل.

إذا كنت تعاني من الأرق وقلة النوم، فعليك أن تعرف أن الأمر لا يرتبط فقط بحالتك النفسية أو بتنظيم ساعات نومك، بل أن نظامك الغذائي يلعب دوراً مهما للغاية في التخلص من الأرق والحصول على نوم أفضل، حبسما جاء في تقرير لمجلّة Vogue الأمريكية.

تقول مستشارة التغذية سانا خان: "هناك ناقل عصبي -يُرسل الإشارات الكيميائية- في أجسامنا يتكوّن من الحمض الأميني المعروف باسم التربتوفان، ويختص هذا بتحسين النوم".

أطعمة تخلصك من الأرق!

تحتوي الكثير من الأطعمة على هذا المُكوّن بطبيعتها، وتناول القليل من تلك الأطعمة قبل ساعة أو نحو ذلك من النوم بإمكانه المساعدة في الحصول على نوم أفضل.

كما قد تساعد إضافة المزيد من عنصر الماغنيسيوم في النظام الغذائي على استرخاء العضلات، واسترخاء العقل أيضاً.

ومن الأطعمة التي تساعد في نوم أفضل؛ اللوز والجوز، و لحم الديك الرومي، والتمور، والموز، والكيوي، والحليب، والأسماك الغنية بالدهون، والجبن القريش، وشاي بالبابونغ.

أطعمة يجب تجنبها لنوم أفضل..

وعلى الجانب الآخر، توجد أطعمة يجب تجنبها للحصول على نوم أفضل واسترخاء، والتي على رأسها؛ الكافيين، والسكر.

تقول سانا إن:

"الكافيين، والسكر على رأس قائمة الأغذية التي يجب تجنبها؛ فإن القهوة من المنبهات المدرة للبول، مما يجعلها سبباً قويّاً لجفاف الجسم، وسيبقيك الكافيين الذي تحويه متيقظا وقلقاً طوال الليل".

وتوصي سانا أيضا بتجنب الأغذية الغنية بالسكريات، ولا يقتصرهذا فحسب على الحلويات، بل يشمل أيضا الكربوهيدرات المُصنعة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة.