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    7 أخطاء أثناء البحث عن عمل وحلولها

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    أدى الركود الاقتصادي الناتج عن الإجراءات التقييدية التي فرضتها غالبية دول العالم من أجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى إيقاف العمل في الكثير من المؤسسات والمرافق الحيوية، وفقد كثيرون نتيجة لذلك أماكن عملهم، وأعلنت العديد من الدول فقدان الكثير من مواطنيها وظائفهم.

    الأمر الذي سيدفع الكثير من الشركات الى البحث عن موظفين أكثر كفاءة وبأقل الاسعار بالإضافة لتخطي الحدود الجغرافية، حيث أثبتت الكثير من الوظائف فوائد العمل عن بعد ومن المنزل.

    وبحسب ما نشر موقع "فوربس" الأمريكي، حول 7 أخطاء أثناء البحث عن وظيفة والتي يمكن تصحيحها وتخطيها بحسب الموقع، وهي:

    1-تفعيل الحساب الخاص على LinkedIn: ويتم ذلك من خلال بناء شبكة من المعارف على الموقع، من خلال البحث عن صداقة أصدقاء من نفس طبيعة عملك، أو في حال كنت تملك عملك الخاص فإن الاستثمار في حساب مدفوع يوفر لك القدرة على إرسال رسائل إلى أشخاص ليسوا بشبكتك، وهذا يعد استثمارا في محله.

    2-الظهور بشكل مبالغ: تعتبر الطاقة والحماسة عنصران هامان في البحث عن وظيفة والعمل، إلا ان ذلك يجب أن يكون بطريقة مدروسة وغير مبالغة، فمثلا عند إضافتك لأحد الأشخاص أو المؤسسات على وسائل التواصل الاجتماعي، قم بالتعرف عليهم بشكل جيد وقم بالتفاعل مع منشوراتهم قبل الإقبال على عملية الصداقة، لأن ذلك يتيح عملية إستفادة لكلا الطرفين وبخاصة في حال قمت بإعادة نشر محتوياتهم.

    3-إظهار المهارات بطريقة ذكية: عادة ما يتعلق هذا الأمر بإبراز الإنجازات التي حققتها في مجال عملك وليس بأبرزها.

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    ففي الوقت الحالي تساهم هذه الأمور في إظهار قدراتك على التعامل مع الظروف المختلفة وكيفية التعاطي معها وهو ما يرغب بها الكثير من اصحاب العمل، الأمر الذي يتطلب إعادة تنظيم سيرتك الذاتية.

    4-عدم التفاخر والتكلم بصوت مرتفع: من الصادم معرفة أن عددا كبيرا من الأشخاص الذين يقومون بإجراء لقاءات العمل غير مؤهلين ولديهم وظائف إضافية الى جانب عملهم هذا.

    وغالبا ما تشعر بأنك لا تستطيع إبراز وإظهار قدراتك بطبيعة الأسئلة التي يطرحها، لذلك كن محددا بانتقاء إجاباتك بشكل دقيق، ولا تنسى القيام بخطوة تعتبر جيدة وهي إرسال رسالة شكر على المقابلة في فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة، الأمر الذي يترك أثرا جيدا في الأشخاص الذين أجروا معك المقابلة.

    5-طرح الأسئلة الخطأ: عادة ما يقوم أصحاب العمل بترك المجال لك لطرح أسئلة حول العمل الذي تقدم للحصول عليه، لذلك يجب عليك تجنب الأسئلة الخاطئة، والتي تظهر فيها مهارات إضافية تعلق بالفضول والتحليل وغيرها.

    بل يجب عليك تخيل نفسك وكأنك بأول يوم عمل في هذه الوظيفة وطرح أسئلة مشابهة لهذا الوضع.

    6-الاطلاع على مراجع محايدة: ويتم ذلك من خلال تقوية معرفتك بالعمل الذي ترغب بالحصول عليه في هذه المؤسسة أو الشركة، والتعرف على مصادر معلومات أكبر لتكوين صورة أوضح، حتى لا تجد نفسك في موقف غير جيد، لتستطيع التعامل معه بطريقة هادئة.

    7-امنح نفسك فرصة التفاوض على الراتب: بعد شعورك بأن هذا العمل هو ما تبحث عنه، خذ وقتك بالمفاوضات حول الراتب للتفكير، يوم أو يومين.

    حتى لو شعرت بتعب البحث عن الوظيفة والراتب الذي ترغب به، فإن أغلب الشركات تمارس نوعا من الضغط النفسي، من أجل جعلك توافق على عرضها من المرة الاولى، وأخذك لهذا الوقت سيمنحك مجالا للتفاوض.

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    الكلمات الدلالية:
    العمل, زيادة الراتب, نصائح, وظيفة
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