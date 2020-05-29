توصيات لخمس شركات بسحب دواء لعلاج السكر قد يؤدي للإصابة بالسرطان

صرحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أنها أوصت خمس من شركات تصنيع الأدوية بسحب دواء ميتفورمين الذي يستخدم لعلاج مرض السكري، وذلك بعد أن اكتشفت الإدارة وجود مستويات عالية من شائبة يمكن أن تسبب السرطان في بعض إصدارات هذا الدواء.

وقالت الإدارة، إن هذه العقاقير احتوت على الشائبة المسرطنة المحتملة "إن- نيتروسوديميثلامين" حيث تجاوزت الحدود المقبولة في التركيبات الممتدة المفعول فقط منها؛ بحسب وكالة "رويترز".

وكان التلوث بهذه الشائبة "إن- نيتروسوديميثلامين" مسؤولا عن سحب دواء علاج حموضة المعدة "زانتاك" الذي تبيعه شركة سانوفي وبعض النسخ المكافئة من هذا العلاج العام الماضي.

وحددت إدارة الأغذية والعقاقير، التي قالت إنها ستنشر إشعارات السحب للشركات على موقعها الإلكتروني، بالإسم شركة أبوتكس الكندية كواحدة من الشركات التي تحتوي أقراص ميتفورمين التي تنتجها على مستويات عالية من شائبة "إن- نيتروسوديميثلامين". ولم تكشف بعد عن أسماء الشركات الأربع الأخرى.

ومع ذلك، قالت الإدارة إنه يجب على المرضى الاستمرار في تناول أقراص ميتفورمين حتى بعد السحب، حتى يمكنهم التشاور مع أخصائيي الرعاية الصحية الخاصين بهم بحيث يمكنهم وصف بديل.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير قد بدأت، في ديسمبر/ كانون الأول، في التحقق من عقار ميتفورمين الذي يستخدم كعلاج أساسي لمرضى السكري من النوع الثاني.