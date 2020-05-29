أحمد السقا يشارك جمهوره كواليس فيلم "الجزيرة" بعد 13 عاما من عرضه... صور

شارك الفنان المصري أحمد السقا جمهوره صورا من كواليس فيلم "الجزيرة" وذلك بعد مرور 13 عاما على العرض الأول للفيلم.

ونشر السقا عبر حسابه على "إنستغرام"، مجموعة صور تظهر ذكريات كواليس تصوير فيلم "الجزيرة"، الذي عُرض بدور العرض السينمائية عام 2007.

View this post on Instagram الجزيرة، ٢٠٠٧ 🎞 The Island 2007 🎞 A post shared by Ahmed ElSaka (@ahmedelsakaeg) on May 29, 2020 at 3:20am PDT

يشار إلى أن فيلم "الجزيرة" بطولة أحمد السقا، محمود ياسين، هند صبري، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، زينة، ومن إخراج شريف عرفة، وتأليف شريف عرفة ومحمد دياب.

وكان السقا قد كشف عن مفاجأة بشأن مشهد ظهوره كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" الذي عرض خلال شهر رمضان.

وقال السقا في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" من تقديم وائل الإبراشي على القناة الأولى في التلفزيون المصري إنه صوّر المشهد بعد ساعات قليلة من خضوعه لعملية في البطن.

وأضاف للبرنامج أنه اعتذر في البداية عن عدم تصوير المشهد لأنه كان عالقا في لبنان بسبب وقف حركة الطيران نتيجة الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد، لكن بعد نجاحه في العودة إلى مصر وعقب التزامه بفترة الحجر الصحي خضع لعملية جراحية في البطن لم يكشف تفاصيلها.