أهم مضادات الفيروسات... قائمة الأطعمة الغنية بفيتامين هـ

كشفت الأبحاث العلمية أن فيتامين هـ، هو أحد أهم مضادات الأكسدة، التي تحارب الفيروسات والبكتيريا الموجودة في جسم الإنسان.

وأفاد موقع "ميديكال دايلي" أن فيتامين هـ، يدعم وظائف الخلايا، ويقوي جهاز المناعة، بالإضافة إلى فوائده المهمة لصحة البشرة إذ يحميها من التلف الناجم عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

وذكرت الأبحاث أن فيتامين هـ يساعد في توسيع الأوعية الدموية، الأمر الذي يخفض من تكوين التخثرات الدموية.

مصادر فيتامين هـ

يوجد هذا الفيتامين ضمن المكملات الغذائية التي تباع في الصدليات، إلا أن الأفضل الحصول عليه من المصادر الطبيعية لاحتوائها على 8 مركبات منه، فيما تحتوي المكملات الغذائية على مركب واحد فقط.

يتوافر فيتامين هـ في الخضراوات والفاكهة، مثل البروكلي والخضراوات الورقية والسبانخ والمكسرات.

ويوجد في الفول السوداني، وزبدة الفول السوداني، وأيضا في بعض الزيوت، مثل زيت بذر الكتان وبذور عباد الشمس وزيت الزيتون، وزيت جنين القمح.

علامات نقصه في الجسم

ضعف المناعة خاصة مع تقدم العمر، وتدهور الرؤية، والشعور بالتنميل في أطراف الجسم، وضعف تكوين كريات الدم الحمراء الجديدة.

أسباب نقصه

تعتبر أمراض سوء الامتصاص هي العامل الأساسي الذي يؤدي إلى صعوبة عملية امتصاص الجسم لفيتامين هـ.

كما تؤدي حساسية القمح إلى تقليل امتصاص الدهون مما يتسبب في نقص امتصاص الفيتامينات ومنها فيتامين هـ، ويسبب سوء التغذية الشديد منع الجسم من امتصاصه.