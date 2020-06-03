أبرز 5 فوائد مذهلة للعنب

يعتبر العنب من أفضل الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

كشفت الأبحاث أن العنب يحتوي على مجموعة فيتامينات تعزز مناعة الجسم وتقيه من الأمراض والالتهابات، بحسب تقرير موقع "هيلث لاين".

يحتوى العنب على "البروتين، الدهون، الألياف، فيتامين ك، فيتامين ب، البوتاسيوم، فيتامين سي"، وكلها عناصر مهمة للصحة العامة للجسم.

وأكد التقرير أن العنب له فوائد كثيرة جدا للجسم، من أبرزها:

احتوائه على مضادات الأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية.

الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة في العنب تقوي القلب وتعمل على وقايته من الجلطات وتصلب الشرايين.

يساعد العنب في ضبط مستوى ضغط الدم وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يعزز العنب صحة الجهاز العصبي ويساعد على التركيز والنشاط بسبب احتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

يقوي العظام لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، والعديد من العناصر الهامة لصحة العضلات والمفاصل.