ببجي تعتذر رسميا وتزيل "الأصنام" في آخر تحديث بعد انتقادات وضغط لاعبين

أزالة لعبة "ببجي" الشهيرة التحديث الأخير فيها بعد انتقادات كبيرة تعرضت لها حول اضطرار اللاعبين للركوع إلى "أصنام" للحصول على مكاسب معينة.

ونشرت الشركة بيانا لها على صفحتها العربية في تويتر:

"يودّ فريق ببجي موبايل التطرّق لمسألة القلق التي نتجت عن التحديث الأخير ونودّ أن نعبر عن أسفنا حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى اللاعبين".

وأضاف البيان: "اتخذنا الإجراءات وأزلنا الخاصية. فريق لعبة ببجي موبايل يحترم جميع الأديان ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة للجميع".

يودّ فريق ببجي موبايل التطرّق لمسألة القلق التي نتجت عن التحديث الأخير ونودّ أن نعبر عن أسفنا حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى اللاعبين.

اتخذنا الإجراءات وأزلنا الخاصية. فريق لعبة ببجي موبايل يحترم جميع الأديان ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة للجميع pic.twitter.com/ke1bKUOGU2 — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) June 4, 2020

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وفي وقت سابق، وبعد التحديث الجديدة لخريطة “سانهوك” ظهرت بعض الأصنام التي يجب على اللاعب التوسل إليها أو كما اعتبره البعض “عبادة” للحصول على بعض الميزات مثل “سكوب” مجانا.