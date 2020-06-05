أول تعليق من نيللي كريم على "زواجها من رجل أعمال"

ردت الفنانة المصرية، نيللي كريم، على خبر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زواجها من رجل الأعمال عمر إسلام.

ونفت الفنانة، في تصريحات لموقع "مصراوي"، كل ما تردد بشأن زواجها، مؤكدة أنه غير صحيح، ومجرد شائعات.

وأضافت: "هحتفل إزاي في الظروف دي، ولا يوجد في حياتي ما أخفيه".

وتابعت نيللي كريم: "وعندما سأتزوج سأعلن ذلك للجميع، ولكن الحقيقة نحن الاَن في ظروف صعبة غير مهيأة لأي احتفالات في ظل انتشار وباء كورونا".

يشار إلى انتشار أنباء عن زواج نيللي كريم، خلال الأيام الماضية، من رجل الأعمال عمر إسلام في حفل بسيط أقيم بالجونة اقتصر على عدد محدود من الأصدقاء والمقربين.

وتزوجت نيللي كريم مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.