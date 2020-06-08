لحظة سقوط أم لبنانية وطفلها بعد إصابتها برصاصة... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط سيدة لبنانية كانت تسير وهي تحمل طفلها في أحد المخيمات.

ويظهر المقطع الذي التقط من كاميرا مراقبة، سيدة تحمل طفلها الرضيع ثم تسقط فجاة على الأرض جثة هامدة بعد أن أصيبت برصاصة، ليتبين أن الواقعة تمت في لبنان بأحد شوارع مخيم شاتيلا في بيروت، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

بالفيديو: #رصاصة_قاتلة أردت إمرأة كانت تحمل طفلها في مخيم شاتيلا pic.twitter.com/u1EtHPK8MH — ma32oul (@ma32oul2) June 7, 2020

وطالت رصاصة طائشة رأس الأم التي كانت عائدة من السوق، ورضيعها بين ذراعيها، إثر خلاف حصل بين تجار مخدرات.

وتبين أن السيدة المتوفاة تدعى "ورود" وبالغة من العمر 28 عاما، وهي من مواليد طرابلس شمالي لبنان. ووقع صراع في أحد أحياء مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين بين تجار مخدرات، على تقاسم أرباح ترويجهم واتجارهم بالمخدرات، وصودف مرور المواطنة اللبنانية ورود في منطقة إطلاق النار، وهي تحمل على ذراعيها طفلها.

وأظهرت لقطات الفيديو لحظة إصابة ورود وسقوطها وسط الشارع وهي تنزف، فيما هرب عدد من الشبان بعد رؤيتها، وقد علا صراخ طفلها وتبين أنها مصابة إصابة بالغة في رأسها، ونقلت وهي في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث أفيد لاحقا بأنها فارقت الحياة.