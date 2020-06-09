تحديد موعد عودة جماهير كرة القدم في إسبانيا للمدرجات

وبحسب مرسوم ملكي من المقرر عودة الجماهير بنسبة 30% للعبتي كرة القدم والسلة خلال الفترة المقبلة.
كان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، قد أكد إمكانية حضور الجماهير، بسعة 30% كحد أقصى خلال شهر يوليو/ تموز"، وفقا لإذاعة "كادينا كوبي".
وأكد التقرير أن غالبية الأندية الإسبانية ستوافق على القرار بعد الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها بسبب جائحة كورونا.
🚨 Noticia @partidazocope— El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 8, 2020
💥 Informan Juan Antonio Alcalá e @isaacfouto
🏟️ El Gobierno baraja que a partir del 29 de junio pueda haber público en todos los estadios de España al mismo tiempo
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/GyS5nmrelL
وأشار التقرير إلى أن نادي ريال مدريد وليفانتي سوف يتأثران بهذا القرار لأنهم نقلوا مبارياتهم لملاعب أخرى.
كان الدوري الإسباني تم إيقافه في مارس/أذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 27 ألف فرد في إسبانيا.
وتعود منافسات دوري الدرجة الأولى يوم 11 يونيو/ حزيران وتليها بيوم واحد مباريات الدرجة الثانية وقالت رابطة الدوري الإسباني إن كل المباريات ستلعب دون جماهير لتجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس.
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