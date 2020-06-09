تحديد موعد عودة جماهير كرة القدم في إسبانيا للمدرجات

كشفت تقارير صحفية إسباينة، يوم الاثنين، عن تحديد موعد الجماهير إلى مدرجات لعبتي كرة القدم والسلة.

وبحسب مرسوم ملكي من المقرر عودة الجماهير بنسبة 30% للعبتي كرة القدم والسلة خلال الفترة المقبلة.

كان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، قد أكد إمكانية حضور الجماهير، بسعة 30% كحد أقصى خلال شهر يوليو/ تموز"، وفقا لإذاعة "كادينا كوبي".

وأكد التقرير أن غالبية الأندية الإسبانية ستوافق على القرار بعد الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها بسبب جائحة كورونا.

🚨 Noticia @partidazocope



💥 Informan Juan Antonio Alcalá e @isaacfouto



🏟️ El Gobierno baraja que a partir del 29 de junio pueda haber público en todos los estadios de España al mismo tiempo



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/GyS5nmrelL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 8, 2020

وأشار التقرير إلى أن نادي ريال مدريد وليفانتي سوف يتأثران بهذا القرار لأنهم نقلوا مبارياتهم لملاعب أخرى.

كان الدوري الإسباني تم إيقافه في مارس/أذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 27 ألف فرد في إسبانيا.

وتعود منافسات دوري الدرجة الأولى يوم 11 يونيو/ حزيران وتليها بيوم واحد مباريات الدرجة الثانية وقالت رابطة الدوري الإسباني إن كل المباريات ستلعب دون جماهير لتجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس.