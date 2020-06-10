لتطوير لقاح كورونا... إعلان جديد من "جونسون آند جونسون"

أعلنت شركة جونسون آند جونسون، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ تجارب على متطوعين للقاحها المحتمل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في النصف الثاني من يوليو/تموز الجاري.

وأفادت وكالة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الموعد الذي طرحته الشركة يأتي قبل شهرين من الموعد الذي كان مقررا، حيث تسابق الشركة الزمن لتطوير لقاح للمرض.

ووقعت الشركة صفقات مع الحكومة الأمريكية لزيادة طاقتها الإنتاجية بما يكفي لإنتاج أكثر من مليار جرعة من لقاحها خلال 2021، حتى قبل وجود دليل لديها على فعاليته، في الوقت الذي لا توجد حاليا علاجات أو لقاحات معتمدة لفيروس كورونا، والذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص في أنحاء العالم حتى الآن.

وأكدت شركة جونسون آند جونسون أنها ستختبر دراسة اللقاح في مقابل عقار وهمي، وتقيم سلامته والاستجابة المناعية لدى 1045 شخصا أصحاء، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، وكذلك من تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر.

ونقلت الوكالة على لسان بول ستوفيلز، المدير العلمي لشركة جونسون آند جونسون، أنه "بناء على قوة البيانات التي سبقت التجارب السريرية والتي رأيناها حتى الآن، والتواصل مع الهيئات التنظيمية، تمكّنا من تسريع التطور السريري بشكل أكبر".

وتجري الشركة محادثات مع المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية لبدء تجارب أكبر في مرحلة متأخرة قبل الموعد المحدد، اعتمادا على نتائج الدراسات المبكرة وموافقة الهيئات التنظيمية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 7.2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 410 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.