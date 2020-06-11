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    تحمي البشرة وتعزز الصحة الجنسية... 6 فوائد للملوخية

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    تعد الملوخية أحد أشهر الأصناف على موائد الكثيرين في البلدان العربية، فإلى جانب طعمها المحبب للملايين فإن لها قيمة غذائية عالية تسهم في تعزيز صحة متناولها.

    عرض موقع "dailymedicalinfo" ست فوائد صحية للملوخية، تتنوع بين حماية البشرة وتعزيز الحياة الجنسية وتغذية السيدات الحوامل وأجنتهن، وغير ذلك.

    علاج للمعدة

    تساعد الملوخية على تسهيل حركة الطعام داخل المعدة مما يمنع تهيج القولون وانتفاخات البطن والإصابة بالإمساك.

    مهدئة للأعصاب

    يشعر من يتناول الملوخية بتحسن المزاج لأن الملوخية تحتوي على نسبة عالية من مادة البيتاكاروتين التي تساعد على تهدئة الأعصاب، وعلى سلامة الجهاز العصبي خصوصاً، مما يساعد على تقوية وتهدئة الأعصاب.

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    الملوخية بطريقتي: المقادير: فصين ثوم مهروسين م ك سمنة أو زبدة أو زيت حبة طماطم كبيرة مبشورة بدون القشر م ك معجون طماطم (الطماطم ومعجون الطماطم اختياري) 4أكواب مرقة لحم أو دجاج م ص كزبرة ناشفة الطريقة : في قدر على النار أضع السمنة والثوم والكزبرة الناشفة وأتركها حتى تتحمر وبعد ذلك أضيف معجون الطماطم ثم الطماطم المبشور وأتركها حتى تتسبك وبعد ذلك أضيف المرقة وأضبط الملح وأتركها تغلي غلوة واحدة ثم أضيف كوب من الملوخية الطازجة أو الناشفة وأحرك بسرعة حتى تتجانس أتركها ثلاث دقائق ثم أغلق النار مع ملاحظة انه بإمكانكم عمل طشة الثوم في الأخير فقط أو في الأول والأخير وصحتين وعافية💞 نصائح لنجاح وصفة الملوخية: سواءً كانت طازجة أو مجمدة أو ناشفة وسواءً كانت بمضرب الخلاط أو عن طريق تخريط الملوخية: 1️⃣عدم تغطية القدر لأن الملوخية إذا كانت تغلي تطلق غازات تجعل لون الملوخية أسود ولانتركها تغلي حتى لاتسقط الملوخية وتنفصل عن المرقة 2️⃣إضافة قطرات من عصير الليمون للمحافظة على اللون الأخضر 3️⃣اذا كانت ناشفة فالأفضل طحنها ناعم 4️⃣تجفيف الملوخية مفيد للحصول على الوصفة في فصل الشتاء لأن نبات الملوخية صيفي 5️⃣ لظبط قوام الملوخية قومي بإضافة 1/2 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم لرفع قوام الملوخية وظبطه. 6️⃣اضيفي مكعبين من الثلج الى الماء في حال اردتي أن تكسري المادة اللزجة وتمنعيها من التشكل. 7️⃣تُقدّم مع رز أبيض أو خبز. جمع وإعداد مشاعل الطريفي انستجرام mshmsh89 #ملوخية#الملوخية#الملوخية_بالطشة#أكل#وصفات#وصفات_لذيذه

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    تحمي للبشرة

    تحتوي الملوخية على فيتامين أ مما يساعد على ترطيب البشرة بشكل طبيعي، ويوجد بالملوخية نسبة من الحديد الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بشحوب الوجه واصفراره. تحتوي على مركبات الفينول التي تساعد على التخلص من المواد المؤكسدة للبشرة مثل الأتربة وأشعة الشمس، كما تحمي البشرة من ظهور التجاعيد والرؤوس السوداء.

    تعزز الصحة الجنسية

    تنشط الملوخية الدورة الدموية مما يساعد على تدفق الدم للأعضاء التناسلية للرجل ويساعد على تقوية العضو الذكوري ويعالج من الضعف الجنسي ، كما أنها من الأطعمة التي تحفز إنتاج الجسم لهرمون الذكورة التستوستيرون في جسم الرجل، مما يزيد من فرص الإنجاب.

    فوائد الملوخية للحوامل

    تحتوي على البروتين المهم لتكوين أنسجة وخلايا الجنين. تساعد على تغذية الحامل في هذه الفترة مما يحميها من الإصابة بـ الأنيميا نتيجة لنقص الحديد في جسم الحامل، تحتوي الملوخية على فيتامين ب المركب الذي يساعد على تكوين الجهاز العصبي للجنين ويعزز القدرات الذهنية للجنين. تعالج اضطرابات الهضم عند الحامل، مما يمنع من الإصابة بـ إمساك الحمل.

    فوائد الملوخية للأطفال

    تحسن الرؤية لدى الأطفال فهي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يساعد على تحسين النظر، وتعزز القدرات الذهنية للطفل، لأنها تحتوي على نسبة من فيتامين ب المركب. تحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يمنع من إصابة الطفل بمرض فقر الدم. تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على رفع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يحمي الطفل من الإصابة بـ غازات البطن.

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    الكلمات الدلالية:
    صحة, الحوامل, البشرة, الجنس
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    أخصائي نسور يمسك برأس نسر أسمر (أو نسر غيفرين) بعد أن تم الإمساك به والحفاظ عليه لفترة مؤقتة كجزء من مشروع وطني لحماية وزيادة نسل الطيور المحمية في إسرائيل، بالقرب من سديه بوكر في جنوب إسرائيل، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
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