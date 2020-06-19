جبنة "الفيتا" تشعل حربا قضائية بين اليونان والدنمارك

وجهت اليونان طلبا الى الاتحاد الأوروبي لبدء إجراءات قانونية ضد الدنمارك بسبب مزاعم عن إعلان الثانية خصخصتها لجبن الفيتا.

بحسب بيان لوزارة الزراعة اليونانية، فإنها تطالب بتفعيل الإجراءات القانونية التي اتخذتها المفوضية الأوروبية ضد الدنمارك لانتهاكها قوانين متعلقة ببلد المنشأ لمنتج معين.

حيث يعتبر هذا النوع من الجبن منتجا يونانيا "رمزيا"، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الزراعة رفض الدنمارك التعاون مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

مضيفة بأن اليونان سمحت للمنتجين الدنماركيين بتصنيع جبن مشابه للفيتا وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلت "يورو نيوز".

هذا وكانت محكمة العدل الاوروبية قد نظرت في قضية تتعلق في استخدام اسم هذا الجبن في عام 2005، حيث ألغت استئنافا تقدمت به كل من ألمانيا والدنمارك لاستخدام اسم "الفيتا" للأجبان البيضاء.