في ظل أزمة كورونا… هل يسمح لليفربول بالاحتفال وسط جماهيره بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي؟

أفادت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، اليوم الجمعة، بأن مجلس مدينة ليفربول وافق على طلب فريق "الريدز" بالاحتفال وسط جماهيره في موكب كبير، بعد حصوله على لقب الدوري الإنجليزي.

وأورد الموقع أن الآلاف من مشجعي "الريدز" تدفقوا إلى الشوارع ووسط المدينة، للاحتفال بالفوز التاريخي على الرغم من قيود الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أنه، حتى الآن، لم يحدد موعد احتفال ليفربول مع جماهيره، إلا بعد السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن الممكن أن يتم تأجيل الاحتفال إلى العام المقبل.

وتعثر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ملاحق ليفربول على اللقب، بعد الخسارة من تشيلسي، بنتيجة 2-1 في قمة الأسبوع الـ31 من البريمير ليغ، ليحسم ليفربول رسميا لقب الدوري، بعد 30 عاما من الغياب قبل 7 جولات من النهاية. وتصدر "الريدز" المسابقة برصيد 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.