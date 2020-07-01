بعد اعتذار مخرجته... "العدل جروب" تحسم موقف "بـ100 وش"

أجلت شركة "العدل جروب" عرض الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش" الكوميدي، الذي كان مقررا عرضه في رمضان 2021.

جاء قرار الشركة بعد اعتذار مخرجة الجزء الأول من المسلسل كاملة أبو ذكري عن تقديم أعمال في عام 2021، حسبما نقل موقع "النهار".

وقالت الشركة المنتجة إن قرارها بتأجيل عرض الجزء الثاني يأتي لتفضيل الشركة أن يكون الجزء الثاني للعمل بكامل الطاقم العامل في الجزء الأول بعد تحقيقه نجاحا واسعا.

وكانت المخرجة المصرية، كاملة أبو ذكري، أكدت اعتذارها عن إخراج الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش" الذي أخرجته لشهر رمضان وكان من بطولة الفنانة نيللي كريم.

وصرحت لبرنامج "إي تي بالعربي" أنه من الممكن أن يتولى مخرج آخر مهمة إخراج الجزء الثاني من المسلسل بدلا منها.