مخرجة مسلسل نيللي كريم لرمضان 2020 تعتذر عن عدم تقديم جزء ثان منه

أعلنت المخرجة المصرية، كاملة أبو ذكري، اعتذارها عن عدم إخراج الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش" الذي أخرجته لشهر رمضان ومن بطولة الفنانة نيللي كريم.

وصرحت لبرنامج "إي تي بالعربي" أنه من الممكن أن يتولى مخرج آخر مهمة إخراج الجزء الثاني من المسلسل بدلا منها.

وقال: "لا أعتقد أنني سأكون قادرة على إخراج جزء ثاني، ولكن من الممكن أن يخرجه شخص آخر".

ونفت كاملة أبو ذكري إن كان سبب رفضها إخراج جزء ثان من "بـ100 وش" هو وجود عدم تفاهم بينها وبين شركة الإنتاج "العدل غروب".

وأوضحت أن السبب الحقيقي لرفضها هو رغبتها في العودة إلى السينما في عام 2021 بعد آخر أفلامها "يوم للستات" إنتاج 2016، وهو من بطولة إلهام شاهين ونيللي كريم ومحمود حميدة وإياد نصار.

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب متعددة من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء.

ومسلسل "بـ 100 وش" من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ودنيا ماهر وسلوى محمد علي وحنان يوسف، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".