بالخطوات... كيف تتخلص من بخار الماء على النظارة عند ارتداء الكمامة

يعاني من يرتدي النظارات مشكلة ظهور ضباب بخار الماء على عدسات النظارة عند ارتداء الكمامة، وهو ما يسبب إعاقة الرؤية بطبيعة الحال.

وعرضت شبكة "سي إن إن" حلا بسيطا لتلك المشكلة، لا يستغرق وقتا ولا يتطلب أدوات خاصة، كل ما تحتاج إليه هو الماء والصابون، واتباع تلك الخطوات البسيطة:

1-اغسل يديك دائما بالماء والصابون.

2-رطب نظارتك ثم ضع القليل من الصابون على العدسات.

3-اغسل النظارات بالماء الدافئ.

4-جفف النظارات برفق باستخدام منشفة نظيفة.

وأوضحت الشبكة أن هذا الحل استخدمه طبيبان لإزالة آثار الضباب في غرفة الطوارئ، مما يجعله حلا عمليا في أي مكان ممكن حتى في متجر البقالة.

وتظهر علامات الضباب على عدسة النظارات الخاصة بك لأن الكمامة يوجه أنفاسك إلى الأعلى عوضا، وهو ما يعتبر أمرا جيدا لمنع انتقال الأمراض ولكنه سيئ للأشخاص الذين يعانون من سوء البصر ويرتدون النظارات.