تستمر 26 يوما... تحذيرات في السعودية من ظهور "رياح السموم"

حذر الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، من أن المملكة العربية السعودية ستشهد، اليوم الجمعة، ما يسمى بـ"رياح السموم" مشيرا إلى أنها ستستمر مدة 26 يوما.

نقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن الحصيني قوله: إن "المملكة تشهد اليوم الجمعة، بداية موسم الجوزاء، حيث رياح السموم وجمرة القيظ، ومدتها 26 يومًا".

وأوضح الحصيني أنه في تلك الفترة ‏يظهر ما يعرف بـ"الهقعة" و"الهنعة"، ومدة كل منهما 13 يومًا، مشيرًا إلى أنه "تكثر في الجوزاء رياح السموم ‏وجمرة القيظ؛ حيث يصل الحر إلى أشُده، وفيها ‏تبدأ بواكير النخل بطرح الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض".

سبحان الله وبحمده

١-يوم الجمعة 1441/11/12هـ تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يوم

تظهر فيه الهقعة – والهنعة لكل واحد منها " 13" يوماً

تكثر في الجوزاء رياح السموم

فيها جمرة القيض حيث يبلغ الحر أشده

فيها طباخ التمر

تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض ثم..يتبع pic.twitter.com/o6YVOw6OMf — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) June 28, 2020

وتابع الحصيني أنه "خلال هذه الفترة، يتوافر الرطب بشكل ظاهر، وتُزرع فيها بعض أنواع الخضار، كالقرع والكوسة والخيار، كما تختلف مواعيد الشروق والغروب؛ حيث ينقص النهار ويزيد الليل".

ودلل الحصيني على هذه الفترة من الصيف بقول العرب: "إذا طلعت الجوزاء، توقدت المعزاء، وكنست الظباء، وعرقت العلباء وطاب الخباء".

وتتأثر المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع بكتلة هوائية شديدة الحرارة، ستؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

فبحسب موقع "طقس العرب"، تؤثر هذه الكتلة الحارة على كل من تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهاية الأسبوع في هذه المناطق.

وهبت رياح شمالية غربية على منطقة الليث كانت نشطة السرعة بداية من الثلاثاء الماضي، حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار وبالتالي تدني الرؤية الأفقية ظهرا وعصرا.