فوائد مذهلة للاستحمام بالماء البارد

يفضل معظم الأشخاص الاستحمام بالماء الساخن، ويعتبر الحمام الساخن رائعا للكثير، إلا أن الدراسات أثبتت أن الماء البارد له فوائد مذهلة للجسم.

وكشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا، الحمام البارد خيار جيد للتخلص من أوجاع العضلات أو المساعدة على الاستيقاظ في بداية اليوم، بحسب تقرير لموقع "هيلث لاين" الطبي.

وذكر التقرير أن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يساعد نظريا في تقليل أعراض القلق، وحققت بعض الدراسات في العلاج المائي في علاج حالات الصحة العقلية الأخرى، والتي قد توحي بفوائد مماثلة لإدارة القلق.

ويعزز الاستحمام بالماء البارد المنتظم جهاز المناعة، كما يساعد في تحسين الدورة الدموية عندما تبرد درجة حرارة الجسم.

ويساعد الماء البارد في زيادة زيادة الإندورفين، أو هرمونات الشعور بالرضا في الدماغ، الأمر الذي من أعراض الاكتئاب، كما يقلل الماء البارد من الكورتيزول، وهو هرمون يسبب الإجهاد.

وفي سياق متصل عددت إيكاترينا موكينا، اختصاصية الأمراض الجلدية، في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي أي فاكتي" الروسية الأشخاص الذين لا يجب عليهم الاستحمام بالماء البارد.

وأوضحت الاختصاصية أن الاستحمام بالماء البارد ممنوع للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب مخاطر الإصابة بالبرد. "لأن الأشخاص الذين لم يعتادوا على التبريد، وعلى سبيل المثال، سكب الماء البارد على أنفسهم، والذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن أن يستجيبوا بشكل غير معتاد وخطير للغاية للماء البارد... تضيق الأوعية بشدة ثم تتوسع بشكل حاد. وهذا يحدث حتى في الأشخاص الأصحاء".

وأشارت موكينا إلى أن استخدام المنظفات أفضل في الماء الدافئ، في حين أن الماء البارد لا يجعل من الممكن تنظيف البشرة بشكل كامل وصحيح من هذه المنتجات ومن الأوساخ.

وخلصت الطبيبة إلى أنه "لعملية استحمام أفضل وجودة غسل منتجات مختلفة من الجلد، فإنني لا أوصي بالاستحمام بالماء البارد".