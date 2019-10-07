فوائد الاستحمام بالماء البارد وكيف يتم ذلك

يعتبر الاستحمام أحد الأمور التي تساعد على النظافة الشخصية، كما أن فوائده تختلف من حيث اختيار درجة حرارة المياه المستخدمة، فماهي فوائد الاستحمام بالمياه الباردة والساخنة.

يقضي الكثير من الأشخاص أوقاتا متفاوتتا في الاستحمام، كما تختلف فوائد الاستحمام بالمياه الباردة عن الساخنة، فهناك من يفضل المياه الساخنة على الباردة.

إلا أن دراسة أثبتت فوائد الاستحمام بالمياه الباردة والساخنة، فبحسب الدراسة فإن الاستحمام بالمياه الباردة، ينشط الجسم ويحفز الجهاز المناعي كما يحفز عملية الأيض وحرق الدهون، حيث يعمل الجسم على زيادة درجة حرارته وبالتالي يتحكم في الوزن، بالإضافة إلى أنه يجدد الجلد.

كما أن الاستحمام بالماء الساخن يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف التوتر، ويساهم كذلك النوم العميق ومكافحة الأرق ويزيد من الهدوء والراحة، كما يساعد الأشخاص الذين يعانون من صداع نصفي على تخفيف الألم من خلال تمديد الأوعية الدموية.

وحول فوائد الاستحمام بالمياه الباردة وطرق استخدامها، تحدث رئيس اتحاد الرياضات الشتوية في روسيا، سيرغي سيدوروف، عن فوائد الاستحمام بالمياه الباردة وكيفية القيام بذلك

قائلا: " القيام بالاستحمام بالمياه الباردة يجب أن يتم بشكل سريع وسكب القليل من الماء وذلك يتم صباحا، حيث يمنح ذلك الطاقة".

وأضاف: "لا يجب الخلط أثناء الاستحمام بين الماء البارد والساخن، ففي الصباح يحتاج الجسم للانتعاش قبل بداية يوم العمل الشاق".

وتابع قائلا: "عملية الاستحمام بالمياه الباردة يجب أن تكون منتظمة ودورية على الأقل مرتين أسبوعيا، وهذا أمر مفيد في منع حدوث إلتهابات في الجسم".

وقال سيدوروف: "لا أعاني من مشاكل صحية تتعلق بنزلات البرد أو سيلان الأنف حيث أعالج نفسي بالاستحمام بالمياه الباردة، فلم أحتج إلى الذهاب إلى الصيدلية لـ30 عاما، كما لا أستخدم المضادات الحيوية".