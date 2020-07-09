دبي تستقبل القادمين بطابع خاص "يزين" جوازات سفرهم... شاهد

فبحسب بيان صادر عن حكومة دبي، نشرته على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن المدينة بدأت استقبال زوارها يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز، مع تطبيق إجراءات إحترازية ووقائية لضمان الصحة والرفاهية للزوار.
وأطلقت المدينة ملصقا خاصا لجوازات السفر بهذه المناسبة، كنوع من الترحيب بزوارها والعائدين إليها، ويحمل الملصق عبارة كتب فيها "نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني".
مأموري الجوازات في #مطارات_دبي يبدأون باستقبال الزوار والمقيمين ويرحبون بهم بملصق " نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني"#إقامة_دبي#الاستعداد_للخمسين#إقامة_دبي_مستعدة#جوائز_إقامة_دبي #gdrfadubai pic.twitter.com/EwnF36Hmy0
— GDRFA DUBAI إقامة دبي (@GDRFADUBAI) July 7, 2020
كما نشر الموقع الرسمي للإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مقطعا مصورا يظهر جانبا من استقبال مأموري الجوازات في مطارات دبي للزوار والمقيمين.
حيث يظهر في الفيديو عدد من الإجراءات الإحترازية المتبعة، كوضع أقنعة الوجه، والقفازات، مع وجود حواجز واقية تفصل بين الموظفين والمسافرين، عند التحقق من جوازات السفر.
يذكر بأن المدينة كانت قد ودعت زوارها في وقت سابق بملصق خاص جاء فيه "رافقتكم السلامة.. إلى لقاء قريب".
هذا وكان المجلس العالمي للسفر والسياحة قد منح دبي في وقت سابق ختم السفر الآمن وذلك بناء على الإجراءات الصارمة وبروتوكلات السلامة والصحة العامة التي تتبعها المدينة.
المجلس العالمي للسفر والسياحة يمنح #دبي ختم السفر الآمن وذلك بناء على الإجراءات الصارمة وبروتوكلات السلامة والصحة العامة التي تتبعها المدينة خاصة وهي تستعد لاستئناف استقبال الزوار الدوليين مجدداً في السابع من يوليو الجاري. pic.twitter.com/RAyxr6XP33
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 3, 2020
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