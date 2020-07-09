دبي تستقبل القادمين بطابع خاص "يزين" جوازات سفرهم... شاهد

بدأت دبي استقبال زوارها بعد إعادة حركة الطيران التي توقفت بسب جائحة "كورونا"، لتستقبل ضيوفها بملصق خاص يتم وضعه على جوازات سفرهم لدى الدخول.

فبحسب بيان صادر عن حكومة دبي، نشرته على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن المدينة بدأت استقبال زوارها يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز، مع تطبيق إجراءات إحترازية ووقائية لضمان الصحة والرفاهية للزوار.

وأطلقت المدينة ملصقا خاصا لجوازات السفر بهذه المناسبة، كنوع من الترحيب بزوارها والعائدين إليها، ويحمل الملصق عبارة كتب فيها "نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني".

كما نشر الموقع الرسمي للإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مقطعا مصورا يظهر جانبا من استقبال مأموري الجوازات في مطارات دبي للزوار والمقيمين.

حيث يظهر في الفيديو عدد من الإجراءات الإحترازية المتبعة، كوضع أقنعة الوجه، والقفازات، مع وجود حواجز واقية تفصل بين الموظفين والمسافرين، عند التحقق من جوازات السفر.

يذكر بأن المدينة كانت قد ودعت زوارها في وقت سابق بملصق خاص جاء فيه "رافقتكم السلامة.. إلى لقاء قريب".

هذا وكان المجلس العالمي للسفر والسياحة قد منح دبي في وقت سابق ختم السفر الآمن وذلك بناء على الإجراءات الصارمة وبروتوكلات السلامة والصحة العامة التي تتبعها المدينة.