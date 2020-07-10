محمد صلاح يبدي إعجابه بمسلسل كوميدي جديد

أبدى نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح، إعجابه بالمسلسل الكوميدي المصري الجديد "جمجوم وبم بم"، وذلك من خلال نشر مقاطع منه عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام".

وأعاد صلاح نشر لقطات من المسلسل الكوميدي "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم"، الذي بدأ عرضه اليوم عبر منصة "شاهد".

وتدور أحداث المُسلسل في أجواء غنية بالمواقف الكوميدية، حول رحلة الشابين جمجوم وبمبم، اللذين قررا أن يفتتحا شركة ألمانية لمكافحة الخوارق، فيواجهان مع طاقم العمل لديهما حالات خارقة جديدة عليهما، وما تحمل كل حالة من مشاكل كوميدية متعددة، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

ومُسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم"، تأليف مصطفى صقر وإخراج إسلام خيري، وإنتاج E- Producers عبد الله أبو الفتوح ومحمد عبد الصمد، ومن بطولة محمد عبد الرحمن، محمد سلام، أحمد فتحي، ميرنا جميل، محمد ثروت وآخرين، ويتوفر في ثلاث حلقات أسبوعياً على منصة "شاهد" أيام الخميس والجمعه والسبت.