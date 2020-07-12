وجبات "كنتاكي" تتسبب في غرامة بـ18 ألف دولار

تسبب طلب وجبة كبيرة من إحدى مطاعم الوجبات السريعة لورطة كبيرة لأصحابها، حيث ساعدت في عثور الشرطة على عدد من الأشخاص الذي كانوا مختبئين ويتحضرون لإقامة حفل منزلي متحدين قواعد الحجر الصحي المفروضة بسبب تفشي فيروس "كورونا".

تعود أحداث القصة الى طلب عدد من الأشخاص في أستراليا وصل عددهم لـ16 شخصا لوجبة كبيرة من مطعم الوجبات السريعة "كنتاكي"، في الوقت الذي كانوا يتحضرون فيه لإقامة حفل منزلي.

الأمر الذي دفع الشرطة للتحري عن الطلب، ولتلقي القبض على هؤلاء الأشخاص، لتفرض غرامة وصلت لحوالي 18 ألف دولار أمريكي، لخرق قواعد الحجر الصحي المفروضة في البلاد لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وحول تفاصيل القبض على هؤلاء الأشخاص، قال كبير المفوضين، شاين باتون، من شرطة فيكتوريا، "بأن عاملان رأيا أشخاصا بالمتجر يشترون 20 وجبة فردية في تمام الساعة 1:30 صباح الجمعة، ليقوما بإبلاغ الشرطة التي لاحقت السيارة لتصل للمنزل، حيث تم إلقاء القبض على الأشخاص المخالفين".

مضيفا "بأن وجبات كنتاكي، كانت من أجل حفل عيد ميلاد، وسجلت الشرطة خلال الواقعة 16 مخالفة"، بحسب ما نقل موقع "نيويورك تايمز".

يذكر بأن سلطات ولاية فيكتوريا الأسترالية إتخذت تدابير إغلاق جديدة، بعد ارتفاع عدد حالات المصابين بعدوى "كوفيد-19″، وسعت إلى تطبيقها مع فرض غرامات صارمة.