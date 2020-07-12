على شكل طبق طائر... "منزل تحت الأرض الخطة ب"... صور

بتصميم يجمع بين الأمان ووسائل الراحة المتاحة في المنازل الموجودة على الأرض، وحمل اسم "منزل تحت الأرض الخطة ب"، نشر أستوديو التصميم الأوكراني Sergey Makhno Architects، تصميمه الجديد.

المنزل الذي تم تصميمه على شكل طبق طائر وسقفه على هيئة مهبط مروحيات، ليس سوى ملجأ خرساني، مجهز لتأمين كافة وسائل الحماية لأصحابه.

في الوقت الذي قال به القائمون على التصميم بأنه لايزال مجرد فكرة، وفي حال تم إعتماده سيتم بنائه على أساس التصميم.

وسيكون الملجأ مجهزا بنظام تهوية مغلق، وغرف مخصصة للرعاية الطبية، ومكان للإخلاء مضاد للحرائق يسهل الوصول له من أي مكان في المنزل.

ويستخدم الملجأ مايعرف بـ"الإضاءة الثبلية" وذلك لمحاكاة ضوء الشمس، في الوقت الذي لن يحتوي فيه المبنى على أي نوافذ.

وقبل دخول الملجأ يجب أن يمر القاطنون أولا عبر جهاز تعقيم، لتقودهم بعد ذلك سلالم حلزونية ومصعد الى غرفة للمعيشة على عمق حوالي 15 مترا تحت الأرض.

Underground Bunker "Plan B" by Sergey Makhno architects pic.twitter.com/4tsUZjNljW — Abell 1033* (@1033brainchild) July 6, 2020

ولإضافة لمسة من تصاميم المنازل على سطح الأرض، سيتم الإعتماد على الخشب والحجارة في ديكور الملجأ، ليشعر قاطنوه كما لو أنهم في منازلهم، بحسب ما نقل موقع businessinsider الأمريكي.

وحول الطاقة الإستيعابية للملجأ، فإنه يمكنه إستيعاب 3 عائلات كما ويمكن تعديله لإستيعاب عدد أكبر، كما ويحتوي على غرفة تعرف بغرفة "التأمل الدائرية" التي تمنح من يدخلها شعور الإحساس بتغير الفصول بالإضافة لمنظر ليلي يحاكي سماء مليئة بالنجوم، يمكن الحصول عليها من خلال مؤثرات ضوئية خاصة.

كما تم تجهيزه بمكان مخصص للسينما مع أريكة ضخمة ونظام صوتي خماسي الأبعاد، بالإضافة لمتنزه خاص للكلاب، بالإضافة لوجود غرفة خاصة تمكن القاطنين من زراعة الخضراوات والفواكه.