رهف القنون تكشف عن زوجها وابنها في صورة للمرة الأولى...شاهد

نشرت الناشطة السعودية، رهف القنون، وللمرة الأولى صورة لزوجها وطفلها حديث الولادة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

فعبر حسابها الخاص نشرت القنون صورة، ظهر فيها زوجها وطفلها للمرة الأولى، مرفقة الصورة بمنشور جاء فيه: "أريد أن أقضي بقية حياتي معك وأن أربي طفلنا ليكون قوياً مثلنا. أحبك وسأفعل ذلك دائمًا".

وكانت القنون قد نشرت، في وقت سابق، على حسابها على "سناب تشات"، أنه من غير الممكن أن تتزوج شخصا لا تحبه كما أكدت حبها لزوجها.

وأضافت القنون عبر حسابها: "من أكثر الكوابيس اللي كان ممكن أواجهها إني أتزوج شخص ما أحبه، شخص مجبورة أتزوجه لأن ما عندي خيار وسط المجتمع والعائلة".

ثم أشارت: "الحب مو كل شيء بس إضافة جميلة للحياة... أحب زوجي جدًا... الحب اللي أحس فيه انتعاش لروحي وعقلي وحياتي.. I Love Him (أنا أحبه)... الحب حرية".

© Photo / سناب شات رهف القنون

وكانت رهف القنون قد قالت، إنها وضعت طفلها الأول، مضيفة أن من كان يرفض تصديق أنها "حامل"، فهي حاليًا في فترة "نفاس" منذ عدة أيام، وأن أهلها في السعودية على علم بكل شيء عنها، وأن آخر تواصل كان معهم منذ شهر ولم يسألوها عن موضوع عودتها للسعودية.