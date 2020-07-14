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    شوكولاتة

    أيهما أفضل صحيا... شوكولاتة الحليب أم الشوكولاتة الداكنة؟

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    تعتبر الشوكولاتة واحدة من أشهر الأطعمة المحببة لدى جميع الناس، وعلى الرغم من أنها قد تسبب زيادة في الوزن أو تسوسا في الأسنان إلا أن لها فوائد عديدة للجسم.

    يتساءل الكثيرون حول الصنف الأكثر فائدة من الشوكولاتة، ليتبين أن الشوكولاتة الداكنة ينصح باستخدامها غالباً كعلاج لبعض الحالات الصحية، مثل تقلصات البطن أو اضطرابات المزاج مقارنة مع شوكولاتة الحليب، وذلك بحسب موقع "تايمز ناو نيوز".

    خبز
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    ونشر الموقع دراسة تظهر بعض الفروقات بين هذين الصنفين، والمتمثلة بما يلي:

    عدد السعرات الحرارية: يحتوي 100 غرام من شوكولاتة الحليب على حوالي 535 سعرة حرارية، بينما تحتوي الشوكولاتة الداكنة بنفس الكمية على حوالي 600 سعرة حرارية تأتي مع العديد من العناصر الغذائية بالمقارنة مع شوكولاتة الحليب.

    العناصر الغذائية: يحتوي 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة 11 غراماً من الألياف، وتمنح الجسم 67 بالمئة من حاجته اليومية للحديد، و58 بالمئة من حاجته اليومية للمغنيسيوم، و89 بالمئة من حاجته اليومية للنحاس، و98 بالمئة من حاجته اليومية للمنغنيز.

    بينما تحتوي شوكولاتة الحليب بنفس الكمية على العديد من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والبروتين والحديد والفيتامين والدهون المشبعة وغير المشبعة، ولكن بسبب وجود الحليب والسكر بنسبة كبيرة فيها فمن المحتمل أن تكون نسبة العناصر الغذائية فيها أقل مقارنة مع الشوكولاتة الداكنة.

    السكر: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كمية أقل من السكر مقارنة مع شوكولاتة الحليب، ويمكن أن يؤدي استهلاك السكر الزائد إلى زيادة الوزن وخطر الإصابة بالسمنة، الأمر الذي يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض والاضطرابات المختلفة لذلك يوصى باستهلاك الشوكولاتة بصنفيها باعتدالذ.

    الفوائد الصحية: من المعروف أن الشوكولاتة الداكنة لها فوائد لتشنجات وتقلصات البطن ومحاربة الجذور الحرة المسببة لأمراض السرطان، ولها فوائد للبشرة أيضاً، ويوصى بها بكميات صغيرة لفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة.

    وتعرف شوكولاتة الحليب بفوائدها التي تتعلق بوجود الحليب فهي مهمة لصحة العظام، ولكن الكمية الكبيرة للسكر المضاف إليها تؤثر سلباً على هذه الفوائد، وبالتالي شرب كوب من الحليب طريقة أفضل للتغذية عوضاً عنها.

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