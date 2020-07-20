بأقل من دولار... حول هاتفك الأندرويد إلى أحدث آيفون

حقق تطبيق جديد رغبة الملايين من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام أندرويد بأن تصبح لديهم هواتف تعمل بنظام الآيفون أو "IOS" بكل ما له من مميزات.

وقال موقع "tuttoandroid" الإيطالي التقني إن تطبيق "Armoni Launcher" يجعل هواتف أندرويد تظهر بنفس واجهة تشغيل أحدث هواتف آيفون، وهو iOS 14، بكل ما يقدمه من ميزات.

Armoni Launcher porta il look di iOS 14 sugli smartphone Android https://t.co/VuEhs6FnF7 pic.twitter.com/gNs3txbUwI — TuttoAndroid (@TuttoAndroid) July 14, 2020

ويقدم التطبيق نفس واجهة تشغيل آيفون الجديدة بأشكال تطبيقاتها المعروفة، وعند الضغط على إحداها تحولك تلقائيًا للتطبيق المماثل لها على هاتفك الأندرويد، كما يقدم التطبيق الوضع المظلم، وحتى طريقة إشعارات آيفون الشهيرة فى أعلى الشاشة.

وأوضح الموقع الإيطالي أن التطبيق متاح للتحميل من متجر غوغل للتطبيقات "غوغل بلاي" بسعر أقل من يورو واحد وتحديدا مقابل 0.59 يورو أي ما يعادل نحو 0.70 دولار (سبعون سنتا)، ويمكن تحميله من هذا الرابط.

في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن التسريبات الخاصة بنظام تشغيل "IOS 14" الجديد لهواتف "آيفون"، والتي من بينها ميزة خاصة توفر الكثير من بيانات المستخدمين.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن iOS 14 الجديد، سيسمح لمستخدمي هواتف "آيفون" لأول مرة بتجربة التطبيقات من دون تثبيتها على هواتفهم.

وقال مصدر إن "أبل" ستسمح للمستخدمين بتجربة التطبيقات، قبل تنزيل الإصدار الكامل منها من على متجر "آب ستور" أو فتح محتوى التطبيق إذا كان مثبتا بالكامل على الهاتف.

وسيتفاعل نظام تشغيل iOS 14 مع التطبيق على أنه "جهة خارجية" يمكن تصفحها من دون فتحها والتعرف على كيفية عملها، وفي حال رغبته في تشغيل التطبيق لفترة أطول يمكنه تحميله بصورة كاملة.