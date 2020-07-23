ضبط وافد في دبي يصور الفتيات داخل الحمامات بواسطة "ممسحة"

قام وافد في دبي بعمل دنيء، إذ أقدم على تصوير زميلة له في العمل أثناء دخولها دورة المياه بطريقة "شيطانية".

وفي التفاصيل، استخدم بائع آسيوي "ممسحة تنظيف دورة المياه" وقام بتثبيت كاميرا تصوير صغيرة الحجم على عصا الممسحة، وأخفاها بين الخيوط القطنية المستخدمة في التنظيف، ومن ثم قام بتشغيلها وانتظر دخول المجني عليها إلى دورة المياه التابعة للمحل، لهتك عرضها.

ولعبت الصدفة دورها في كشفه، إذ ما إن انتهت البائعة من استخدام الحمام، حتى تناولت الممسحة لتنشيف أرضية المكان، لتتفاجأ بسقوط الكاميرا، فأخرجت منها ذاكرة البيانات وأفرغت محتوياتها في حاسوبها الخاص، لتتفاجأ بتصويرها في الحمام.

وارتكب العامل خطأ ساذجا أوقع به بسهولة، إذ إنه ترك الكاميرا في وضعية التشغيل أثناء تثبيتها على عصا ممسحة التنظيف، إذ كشف هويته وظهر في الكاميرا وهو يدخل دورة المياه قبل المجني عليها ويتأكد من عمل الكاميرا، وهو ما ثبت في التسجيل.

وإثر ذلك، توجهت المجني عليها إلى مركز شرطة المنطقة وفتحت بلاغا مقدمة الكاميرا دليل الواقعة. وفقا لموقع "إرم نيوز".

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى البائع تهمة هتك عرض المجني عليها بالإكراه، مطالبة الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بمعاقبته بأشد العقوبات.