رسميا... هندرسون يحصل على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

حصل لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون، رسميا، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

جاء ذلك بعد منافسة شرسة مع نجوم البطولة كان أبرزهم البلجيكي كيفين دي بروينه، لكن رابطة الكتاب الرياضيين الإنجليزية "FWA"، اختارت نجم الريدز في النهاية، بحسب صحيفة "جول" الرياضية.

وظهر هندرسون خلال الموسم الحالي مع ليفربول بمستوى رائع، خصوصا بعد مساعدته الفريق على الفوز بلقب البريميرليغ للمرة الأولى منذ 30 سنة.

وشارك هندرسون في 30 مباراة مع الريدز بالدوري خلال هذا الموسم، ونجح بتسجيل أهداف 4 مرات، وصنع 5 أهداف لصالح فريقه.

يشار إلى أن منافسة دي بروينه، نجح في هز الشباك 11 مرة مع مانشستر سيتي قبل نهاية البريميرليج بجولة واحدة، وصنع 19 هدفا لصالح فريقه، ويحتاج لهدف آخر فقط لمعادلة رقم تييري هنري مع آرسنال، لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد.

قــائـــدنـــا 🤩



جوردن هندرسون يحصد جائزة لاعب الموسم في إنجلترا المقدمة من رابطة الكتاب والنقاد الإنجليزية @theofficialfwa 🔴



تهانينا @JHenderson 👏👏#FOTY20pic.twitter.com/nLiUgSoGu9 — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 24, 2020

ونجح هندرسون على العديد من النجوم الآخرين، ومنهم أرنولد وساديو ماني وأليسون بيكر من ليفربول، وداني إنجز مهاجم ساوثامبتون المتألق، وجيمي فاردي هداف الدوري مع ليستر سيتي، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وبعد تسلمه الجائزة قال هندرسون: "أريد توجيه التحية في البداية لكل من ساندني ومن قاموا بالتصويت لي من أجل الحصول على هذه الجائزة ولرابطة النقاد".

وتابع: "يمكنكم النظر لمن فازوا بهذه الجائزة من قبل لتعرفوا أهميتها، ستيفن جيرارد ومحمد صلاح ولويس سواريز، تشرفت باللعب معهم جميعاً".

وأضاف: "الجوائز الفردية تمنحك الشعور بالسعادة بكل تأكيد، ولكنها لا تعني أي شيء لو لم تحصل معها على ألقاب جماعية، لذلك حصولنا على الدوري هذا الموسم يجعل فرحتي تكتمل".