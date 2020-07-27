في الصباح... مشروب يزيل السموم من الجسم ويدعمه بالفيتامينات والمعادن

أفاد خبراء التغذية أن الفترة الصباحية هي أفضل فترة لإزالة السموم من الجسم وتعزيز الصحة والحفاظ على توهج البشرة أيضاً.

وبحسب تقرير نشره موقع "تايمز ناو نيوز"، قد تؤثر العديد من العوامل على مستويات السموم في الجسم، بما فيها الأطعمة والمشروبات التي يتم إدراجها في النظام الغذائي، وعادات نمط الحياة السيئة مثل التدخين وشرب الكحول.

وينصح الخبراء بمشروب الشمندر والتفاح والجزر لإزالة السموم من الجسم الذي يجب أن تستهلكه يومياً في الفترة الصباحية لضمان تعزيز صحة الجسم وخلوه من آثار السموم الضارة.

ويعزو الخبراء السبب في كون الشمندر والتفاح والجزر جميعها مغذية وغنية جدا بمضادات الأكسدة، ويعد الشمندر مصدراً غنياً بالمركبات الكيميائية النباتية التي تشمل حمض الأسكوربيك والكاروتينات والأحماض الفينولية والفلافونويد، والبيتالين التي لديها قدرات عالية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

بالإضافة إلى أن التفاح غني جداً بالفيتامينات والزنك والمواد الغذائية والمعادن الأخرى، كما أنها ذات أثر خفيف على المعدة.

والجزر أيضاً غني بفيتامين A وفيتامين E، ويحتوي على العديد من مضادات الأكسدة الهامة المفيدة والضرورية للجسم.

كيفية تحضير المشروب:

خذ قطعة صغيرة من الشمندر وتفاحة صغيرة واحدة وجزرة صغيرة ولترا من الماء، قم بتقطيعها كلها في قطع صغيرة وأضف إليها الماء.

اترك المزيج يختمر لمدة 3 إلى 4 ساعات، أو طوال الليل، ثم اشربه في الصباح الباكر، ويمكنك شربه في فترات الظهيرة أيضاً.