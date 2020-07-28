حكومة الأردن تلغي قرارتها العقابية بحق المعلمين

قال وزير التربية الأردني، تيسير النعيمي، إنه تم إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي وقعت على معلمي الأردن نتيجة إضرابهم.

وتابع الوزير أنه سيتم إعادة صرف علاوات المعلمين مع بداية العام 2021.

عاجل/النعيمي: تم الغاء جميع الاجراءات والعقوبات التي اوقعت على المعلمين نتيجة الاضراب السابق لدى الوزارة والجهات القضائية المختصة#بترا #الاردن #عاجل — Jordan News Agency (@Petranews) July 28, 2020

وأن الوزارة في الأردن "دأبت منذ سنوات على تسهيل استفادة المعلمين من المشاريع الاسكانية التي تنفذها الحكومة".

وقال النعيمي إن وزارة التربية ستستمر في رعاية المعلم وداعمة له في إطار الدولة الأردنية.

عاجل/النعيمي: وزارة التربية ستستمر في رعاية المعلم وداعمة له في اطار الدولة الاردنية#بترا #الاردن #عاجل — Jordan News Agency (@Petranews) July 28, 2020

وكان النائب العام الأردني قد أصدر قرارا ينص على "كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين".

وقالت تقارير صحفية أكدتها مصادر بنقابة المعلمين أن "قوات الأمن الأردنية، تحركت بعد صدور القرار وأغلقت المقر الرئيسي، والمقار الفرعية وألقت القبض على أعضاء من مجلس النقابة".

وألقت قوات الأمن الأردنية القبض على عدد من قيادات نقابة المعلمين، واقتحمت مقر النقابة في العاصمة عمان.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للقائم بأعمال نقيب المعلمين ناصر النواصرة، على رأسها التحريض على الحكومة بعد أيام من كلمة له انتقد فيها حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.